Бот працює: захисники завдяки наводці мешканців знищили 500 одиниць ворожої техніки

Служба безпеки закликає мешканців продовжувати слідкувати за переміщенням техніки ворога і надсилати дані у бот, оскільки завдяки цьому лише минулої ночі знищили в одному місці близько 500 одиниць техніки окупантів.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога. Цього разу на Харківщині.

Ось що нам пишуть захисники: "Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!""

Деталі: СБУ просить мешканців і надалі надсилати інформацію про переміщення техніки окупантів.

Інформацію просять надсилати чітку і структуровану, а за можливості ще й з геолокаціями.