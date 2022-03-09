Бот працює: захисники завдяки наводці мешканців знищили 500 одиниць ворожої техніки
Середа, 9 березня 2022, 11:34
Служба безпеки закликає мешканців продовжувати слідкувати за переміщенням техніки ворога і надсилати дані у бот, оскільки завдяки цьому лише минулої ночі знищили в одному місці близько 500 одиниць техніки окупантів.
Джерело: СБУ у Telegram
Дослівно СБУ: "Офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога. Цього разу на Харківщині.
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Ось що нам пишуть захисники: "Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!""
Деталі: СБУ просить мешканців і надалі надсилати інформацію про переміщення техніки окупантів.
Інформацію просять надсилати чітку і структуровану, а за можливості ще й з геолокаціями.
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