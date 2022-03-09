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Канада поставить Україні нову партію військової техніки - Трюдо

Середа, 9 березня 2022, 11:49

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував поставку нової партії високоспеціалізованого озброєння Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трюдо розповів у Twitter після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я повідомив, що Канада направить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорили і санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - зазначив Джастін Трюдо.

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Він додав, що запросив Володимира Зеленського виступити перед парламентом Канади.

"Канадці були натхненні хоробрістю та стійкістю українців, а також лідерством, продемонстрованим президентом, і я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку", - написав глава канадського уряду.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд 3 березня заявила, що країна планує надати Україні до 4500 ручних протитанкових гранатометів M72 та до 7500 ручних гранат. 

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Попередній пакет оборонної допомоги Канада анонсувала 1 березня, йшлося про 100 систем протитанкової зброї Carl Gustaf і 2000 ракет.

Теми: Канадазброя
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