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Зеленський попередив політиків, які шукають "ниточки у Росію"

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 12:20
Зеленський попередив політиків, які шукають ниточки у Росію

Президент Володимир Зеленський обіцяє швидку реакцію на дії політиків, які вирішили не боротися, а шукати "ниточки у Росію".

Джерело: Зеленський під час відео звернення

Пряма мова Зеленського: "Ми отримуємо багато вже сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися. Разом з усіма. І пробує якось окремо, за щось там своє особисте, за якусь власну вигоду...

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Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію. А деякі інші – знов працюють на розкол, всупереч єдності. Хочу сказати одне і тільки один раз: я бачу, що ви робите.

Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час. Слава Богу, наші люди в усьому і в усіх вже розібралися".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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