Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про стримані очікування від зустрічі з російським колегою Сергеєм Лавровим.
Про це він заявив під час включення на сторінці у Facebook.
За словами Кулеби, завдяки діям сил оборони України і спільним скоординованим діям з партнерами щодо запровадження санкцій, щодо підтримки оборони України, щодо ізоляції Росії він їде на ці переговори з сильною позицією.
"Ми сильні, ми впевнені в собі, будемо витискати максимум в інтересах України і українського народу.
Що ми отримаємо на виході це вже інше питання. Це залежить і втому числі, з якими інструкціями і директивами їде на переговори Лавров. Сподіваюся, він підійде до цих переговорів добросовісно, не з пропагандистської перспективи" - наголосив міністр.
"Очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але безумовно будемо витискати по максимуму.
Наш інтерес це припинити вогонь, звільнити наші території і третій пункт – це безумовне вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією" - сказав Кулеба.
Нагадаємо, Анкара анонсувала тристоронню зустріч глав МЗС України, Туреччини і РФ в Анталії 10 березня.