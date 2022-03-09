Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про стримані очікування від зустрічі з російським колегою Сергеєм Лавровим.

Про це він заявив під час включення на сторінці у Facebook.

За словами Кулеби, завдяки діям сил оборони України і спільним скоординованим діям з партнерами щодо запровадження санкцій, щодо підтримки оборони України, щодо ізоляції Росії він їде на ці переговори з сильною позицією.

"Ми сильні, ми впевнені в собі, будемо витискати максимум в інтересах України і українського народу.

Що ми отримаємо на виході це вже інше питання. Це залежить і втому числі, з якими інструкціями і директивами їде на переговори Лавров. Сподіваюся, він підійде до цих переговорів добросовісно, не з пропагандистської перспективи" - наголосив міністр.

"Очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але безумовно будемо витискати по максимуму.

Наш інтерес це припинити вогонь, звільнити наші території і третій пункт – це безумовне вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією" - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Анкара анонсувала тристоронню зустріч глав МЗС України, Туреччини і РФ в Анталії 10 березня.