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ЄС введе санкції проти ще 160 росіян, серед них олігархи та члени Ради Федерації РФ

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 12:53

Новий пакет санкцій Євросоюзу у зв’язку з війною РФ проти України передбачає розширення санкційного списку ще 160 особами, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб: олігархи, члени Ради Федерації РФ, банківський сектор Білорусі, експорт морської навігаційної техніки до Росії, додавання криптоактивів", - повідомила фон дер Ляєн у Twitter.

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У середу комітет постійних представників ЄС схвалив розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну.

Зокрема, були ухвалені заходи спрямовані на виключення 3 білоруських банків із системи SWIFT.Також були затверджені санкції проти морського сектора РФ.

Ці санкції будуть офіційно прийняті Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, у проєкті заяви лідерів ЄС, яку мають схвалити цього тижня, йдеться про готовність блоку застосувати нові санкції проти Росії; про надання Україні статусу країни-кандидата не згадують.

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