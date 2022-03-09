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Евакуація на Київщині: окупанти відкрили вогонь - поліцейський загинув, ще двоє людей поранено

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 13:55

Під час евакуації населення з Демидова на Київщині окупанти відкрили вогонь, внаслідок чого вбито поліцейського, та поранено ще двох осіб поранено.

Джерело: прокуратура Київської області, очільник поліції області Андрій Нєбитов у Facebook

Деталі: 9 березня під час евакуації мирного населення поблизу села Лютіж Вишгородського району збройні сили Російської Федерації відкрили вогонь в бік людей.

Внаслідок ворожої атаки вбито старшого сержанта поліції Київщини, який допомагав евакуювати людей. Також ще двоє осіб поранено, серед них один правоохоронець.

Вишгородська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Керівник поліції Київщтини Андрій Нєбитов оприлюднив ім'я поліцейського, який загинув під час евакуації людей з окупованого Демидова. Це -старший сержант Олексій Пономаренко.

 

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Теми: Київська областьевакуаціявійна
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