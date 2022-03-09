Ворог перегруповується і не полишає план захопити Київ – Генштаб

На 14-ту добу війни в Україні Росія суттєво знизила темпи просування військ, але не відмовляється від проведення наступальної операції і планів захопити Київ.

Джерело: Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 березня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку на н.п. Фастів противник здійснює спроби відновлення наступальних дій на зазначеному напрямку".

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Деталі: Також ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв; забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Також триває формування резервів противника в пунктах постійної дислокації для подальшого їх перекидання до визначених районів на території нашої держави.

У Херсоні, де мешканці чинять шалений супротив, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим. Для цього до Херсонської області ввели підрозділи Росгвардії, які затримали понад 400 громадян України.

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На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ РФ. Після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат, та спішно виводиться в райони відновлення. Бойову техніку, зазвичай, противник не евакуює.

На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округу, намагається відновити наступ.

Силами до БТГр ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокував автотрасу Е95 в районі н.п. Залісся. Зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр зі складу 55 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального воєнного округу зі складу оперативного резерву.

На Слобожанському напрямку противник силами окремих підрозділів 1-ї танкової армії (до 11 БТГр), 20-ї загальновійськової армії (до 8 БТГр), 6-ї загальновійськової армії (до 3 БТГр) Західного воєнного округу, 14-го армійського корпусу Північного флоту (до БТГр) намагається утримати рубіж від н.п. Сєверодонецьк до міста Суми. Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар’єрний рубіж по річці Дніпро. Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту.

На Донецькому напрямку окупанти силами 1-го, 2-го армійських корпусів та окремими підрозділами зі складу 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії (до 7 БТГр) намагаються продовжити наступальні дії на раніше обраних напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 49-ї загальновійськової армії, 22-го армійського корпусу, 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії та Повітряно-Десантних Військ (до 17 БТГр) утримує рубіж від Херсона до Розівки. При спробах форсування річки Південний Буг ворог успіху не мав. Використовує міжнародний аеропорт Херсон для базування бойових літаків.

В Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Окремі підрозділи зі складу 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.

При цьому у Генштабі додали, що російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства.