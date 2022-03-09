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Втрати ворога набагато більші, ніж наші – ОП

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 14:14

Втрати російських окупантів набагато більші, ніж у Збройних силах, проте наразі ніхто не називає точної цифри, повідомляє радник глави ОП Олексій Арестович.

Джерело: Арестович у ефірі телемарафону

Пряма мова Арестовича: "Збройні сили, звісно, несуть втрати, ми віддаємо шану нашим героям. Але це втрати набагато, набагато менші, ніж у ворога. Я це кажу, оскільки багато вже хто питає.

Нашими фахівцями виявлено, що більшість інформації, які вони подають, як знищена українська техніка – це знищена техніка російських військ, яку вони знімають або подають у такому ракурсі, що нібито це несуть втрати Збройні сили України".

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Теми: Офіс президентаЗбройні силивійнаРосія
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