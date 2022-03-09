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Полонені російські розвідники дають брифінг, як і чому приїхали в Україну

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 13:35
Полонені російські розвідники дають брифінг, як і чому приїхали в Україну
скриншот

Полонені розвідники російської армії розповідають під час брифінгу, як їх відправили на війну в Україну, як вони втратили колег по службі й потрапили у полон.

Джерело: пресконференція розвідників                                                

Деталі: Російські військові розповідають, як їх в 4 години ранку 24 лютого підняли й відправили на війну, як вони бачили при в’їзді на територію тіла військових Збройних сил, українські прапори.

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Потім повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село та здалися у полон.

Теми: Росіявійна
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