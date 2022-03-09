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Одесити рятують Дюка: обклали тисячею мішків з піском

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 13:46
Одесити рятують Дюка: обклали тисячею мішків з піском
фото - "Суспільне"

Комунальники виклали 1,2 тисячі мішків з піском навколо пам’ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі в Одесі.

Джерело: сайт міськради Одеси, "Суспільне"

Деталі: Таким чином одесити намагаються захистити від можливих руйнувань один з найвідоміших символів Одеси.

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Для роботи залучили співробітників комунальних підприємств, а також департаменту транспорту міськради.

Довідково: Візитна картка Одеси – пам'ятник Дюку – генерал-губернатору краю Арману Емманюелю дю Плессі, герцогу де Рішельє було встановлено в Одесі в 1828 році.

Це пам'ятка архітектури та містобудування, монументального мистецтва національного значення.

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Теми: Одесавійна
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