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Мінкульт створив інформаційне військо для протидії пропаганді РФ

Ірина БалачукСереда, 9 березня 2022, 14:47
Фото з Instagram

Українські креативники спільно з Мінкультури та інформполітики об’єднались в інформаційний полк ₩AW – War Against War, щоб посилити протидію відвертій брехні та пропаганді Росії. 

Джерело: Мінкультури

Пряма мова міністра культури Олександра Ткаченка: "Українці спостерігають шалену кількість інформації, яку генерують та створюють волонтери з різних сфер. І це надзвичайно важливо, адже всі вони посилюють інформаційний спротив нашої країни та показують правду всьому світу. Сьогодні будь-який ролик або фото ­– це не просто контент. Це підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Російської Федерації щодо України".

Деталі: За його словами, Мінкульт планує збільшувати кількість контенту про війну, щоб не залишити ворогу жодного шансу на пропагандистську брехню.

Наразі в одній команді працюють українські креативники, журналісти, режисери та піарники. Вони створюють відео та тексти різними мовами, розраховані на різну аудиторію: світ, Україну, Росію. 

Повідомляється, що відео від українських креативників вже транслювались під час телемарафону єдиних новин #UAразом. Також у своїх соцмережах їх публікував президент Володимир Зеленський.  

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Мінкульт закликав українців поширювати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках, бо "єдиним фронтом легше перемагати"

Діяльність ₩AW авторизована Офісом президента і Мінкультом.

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Теми: МінкультуривійнаРосіяпропаганда
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