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Повітряні сили спростували збиття літака РФ над Києвом 9 березня

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 14:13

Командування Повітряних сил України спростувало збиття ворожого літака над Києвом 9 березня.

Джерело: ПС ЗСУ у Facebook

Деталі: Стосовно повідомлення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про збитий літак Су-27 та фото, яке було поширено в соцмережах, наголошується, що йдеться про український винищувач, збитий у повітряному бою над Києвом 25 лютого 2022р.

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До того ж, окупанти літають на винищувачах Су-30 см, наголошують у командуванні.

Що передувало: Центр страткомунікацій у середу повідомив, що "в Києві на Осокорках впав збитий українськими військовими російський літак Су-27". Зазначалося, що "ворожий пілот катапультувався, але загинув".

Теми: Київвійна
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