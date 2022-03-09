Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Чернігівщині точаться бої: окупанти там гатять по своїх же

Альона Мазуренко Середа, 9 березня 2022, 14:37
На Чернігівщині точаться бої: окупанти там гатять по своїх же
фото: ОТУ "Північ"

В Чернігівській області тривають бої, там окупантів оточили і щоб якось вийти з оточення, вони стріляють по своїх же військах.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "На чернігівському напрямку на сьогодні продовжують точитися бої...

Реклама:

Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників.

Але окупанти вдаються в паніці до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків.

Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони наносять вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Повідомляється, що днями оборонцям області вдалося знищити передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.

Теми: Чернівецька областьвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Чернівецька область
Горе-ухилянт добу блукав лісом, а потім подзвонив рятувальникам
Через зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: