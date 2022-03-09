Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Чернігівщині точаться бої: окупанти там гатять по своїх же

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 15:37
фото: ОТУ "Північ"

В Чернігівській області тривають бої, там окупантів оточили і щоб якось вийти з оточення, вони стріляють по своїх же військах.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "На чернігівському напрямку на сьогодні продовжують точитися бої...

Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників.

Але окупанти вдаються в паніці до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків.

Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони наносять вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ".

Деталі: Повідомляється, що днями оборонцям області вдалося знищити передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Чернівецька областьвійнаРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

НАТО має відправити в Україну миротворчу місію - Качинський

Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT

Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк

Байден підписав закон про історичні $13,6 млрд допомоги Україні

Усі новини...
Чернівецька область
Поліція уточнила: п’яний полковник під час затримання був не на посаді, а у декреті
П’яний полковник поліції у декреті намагався "домовитися" з патрульними, які його зупинили
На Буковині від роботи відсторонили майже 4 сотні невакцинованих освітян
Останні новини
03:16
Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль
03:15
Сенат США одноголосно засудив Путіна як воєнного злочинця
02:58
На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних
02:31
На Сумщині загарбники затримали евакуаційну колону
02:30
WSJ: Байден в середу оголосить про виділення Україні Javelin та Stinger
01:56
Зеленський виступить у Конгресі США
01:52
Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"
01:46
відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше
01:42
"Звільняйтесь" – Зеленський звернувся до чиновників і пропагандистів РФ
01:41
Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"
Усі новини...