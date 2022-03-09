На Чернігівщині точаться бої: окупанти там гатять по своїх же

В Чернігівській області тривають бої, там окупантів оточили і щоб якось вийти з оточення, вони стріляють по своїх же військах.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "На чернігівському напрямку на сьогодні продовжують точитися бої...

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Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників.

Але окупанти вдаються в паніці до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків.

Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони наносять вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ".

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Деталі: Повідомляється, що днями оборонцям області вдалося знищити передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.