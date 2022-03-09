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Активізувались шахраї, які наживаються на темі евакуації і благодійності

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 15:01

Під виглядом збору грошей на благодійність аферисти створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші громадян.

Джерело: Кіберполіція

Деталі: Повідомляється, що зокрема набули популярності схеми шахрайства під виглядом евакуаційних перевезень громадян.

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Зловмисники просять передплату на картку, однак взятих на себе обов’язків не виконують і надалі зникають.

Також розповсюдженими стали фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.

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Теми: кібербезпека
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