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Окупанти зруйнували будівлю поліції Харківщини: 4 загиблих, 15 травмованих

Катерина ТищенкоСереда, 9 березня 2022, 15:24
Окупанти зруйнували будівлю поліції Харківщини: 4 загиблих, 15 травмованих
зруйнована будівля ГУНП, скріншот відео

У Харкові внаслідок артобстрілу з боку військ РФ зруйновано будівлю головного управління Нацполіції в Харківській області, 4 осіб загинули і 15 травмовані.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "В результаті артилерійського обстрілу збройними силами РФ було зруйновано будівлю головного управління Національної поліції в області.

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В результаті артобстрілу 4 особи загинули та 15 травмовано".

Деталі: За словами Болвінова, наразі продовжується розбирання завалів будівлі головного управління, вилучаються тіла загиблих та рештки авіабомби.

ВІДЕО ДНЯ

Слідче управління працює у штатному режимі.

Теми: Харківська областьХарківполіціявійна
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