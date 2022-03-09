Окупанти зруйнували будівлю поліції Харківщини: 4 загиблих, 15 травмованих

У Харкові внаслідок артобстрілу з боку військ РФ зруйновано будівлю головного управління Нацполіції в Харківській області, 4 осіб загинули і 15 травмовані.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "В результаті артилерійського обстрілу збройними силами РФ було зруйновано будівлю головного управління Національної поліції в області.

В результаті артобстрілу 4 особи загинули та 15 травмовано".

Деталі: За словами Болвінова, наразі продовжується розбирання завалів будівлі головного управління, вилучаються тіла загиблих та рештки авіабомби.

Слідче управління працює у штатному режимі.