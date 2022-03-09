Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти підготували новий фейк, нібито в Україні переслідують євреїв – СБУ

Альона Мазуренко Середа, 9 березня 2022, 15:41
Окупанти підготували новий фейк, нібито в Україні переслідують євреїв – СБУ

Українські захисники попереджають, що російські пропагандисти запустили новий фейк, нібито на Житомирщині переслідують євреїв.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. 

Реклама:

Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми.

Це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни".

Деталі: Російські фейки вже спростував головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Шломо Вільгельма: "Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії".

Теми: РосіяпропагандавійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: