Окупанти підготували новий фейк, нібито в Україні переслідують євреїв – СБУ

Українські захисники попереджають, що російські пропагандисти запустили новий фейк, нібито на Житомирщині переслідують євреїв.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині.

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Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми.

Це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни".

Деталі: Російські фейки вже спростував головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

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Пряма мова Шломо Вільгельма: "Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії".