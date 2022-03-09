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Окупанти підготували новий фейк, нібито в Україні переслідують євреїв – СБУ

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 16:41

Українські захисники попереджають, що російські пропагандисти запустили новий фейк, нібито на Житомирщині переслідують євреїв.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. 

Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми.

Це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни".

Деталі: Російські фейки вже спростував головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

Пряма мова Шломо Вільгельма: "Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії".

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Теми: РосіяпропагандавійнаУкраїна
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