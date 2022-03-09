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Війна: у ворога великі проблеми із забезпеченням – перехоплення СБУ

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 16:20

На записах перехоплених Службою безпеки України телефонних розмов чутно, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про нього і його поплічників забуло керівництво. Стає очевидним, що підрозділи росармії потерпають від нестачі ресурсів і не бачать ніяких перспектив.

Джерело: СБУ у Facebook

Деталі: Українська спецслужба опублікувала одну з перехоплених розмов загарбників, на аудіо – російський окупант з підрозділу забезпечення, він телефонує своїй дружині. Солдат жаліється жінці на поганий стан справ, також схоже на те, що він напідпитку.

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В СБУ констатують - зараз ворог деморалізований, і саме тому взявся за "ісконно русский обычай" – пиячити.

Окупант розповідає, російські війська в Україні займаються грабунком й мародерством - нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якісь ресурси для виживання.

Важливо: Війська забезпечення – це більша частина армії, яка допомагає й ресурсно підтримує активні бойові підрозділи. Без забезпечення будь-які атаки захлинаються, а подальший наступ є неможливим. Саме проблеми із забезпеченням і великі втрати особового складу не дають ворогу просуватися вглиб території України.

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Теми: війнаРосіяокупація
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