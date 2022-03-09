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Окупанти захопили СІЗО у Херсоні, готують його для ув'язнення містян

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 16:36

Російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, у їх планах – запровадити на захоплених територіях путінський поліцейський режим.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram

Деталі: Вона розповіла, що до будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові.

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Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні.

У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим по-путінськи.

Пряма мова: "Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ".

Теми: Херсонська областьХерсонокупаціяРосія
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