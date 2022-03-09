Сенат Польщі одноголосно закликав ЄС підтримати швидкий вступ України

Сенат Польщі у середу ухвалив резолюцію, в якій закликає країни Європейського Союзу підтримати прискорений процес вступу України до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило PolskieRadio24.

Резолюцію схвалили одноголосно - 93 сенатори проголосували "за".

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"Українське суспільство поза всяким сумнівом довело, що готове бути частиною об'єднаної Європи і готове кров’ю платити за відданість європейським цінностям. Українські воїни, захищаючи кордони своєї країни, захищають всю Європу", - йдеться у документі.

За даними ЗМІ, лідери Європейського Союзу розходяться щодо членства України в Євросоюзі.

У четвер глави держав-членів ЄС на саміті у Версалі мають обговорити запит Києва про швидке приєднання до Євросоюзу, поданий минулого тижня.

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Нагадаємо, посли ЄС обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку.

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