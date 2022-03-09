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Великий бізнес і члени Ради Федерації: у ЄС показали список 160 росіян, на яких розширили санкції

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 17:30

Рада ЄС схвалила санкції проти ще 160 осіб, пов’язаних з режимом Путіна, у зв’язку з війною РФ проти України.

Про це йдеться в офіційній заяві, що є у розпорядженні "Європейської правди". 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що до санкційного списку включили ключових осіб та членів родин осіб, які мають значну економічну роль у підтриманні режиму Путіна і мають фінансову вигоду від діючої системи.

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"Щодо цих осіб застосовується замороження активів та заборона на поїздки. Наш сигнал чіткий: ті, хто уможливлює війну проти України, дорого платять за свої дії", - зазначив Боррель.

До санкційного списку увійшли 14 олігархів та представників великого бізнесу з ключових для Росії сфер економіки, що дають значні надходження до бюджету РФ.

Зокрема, це президент "Ростелекому" Міхаїл Осєєвський, Андрєй Мельниченко, що має активи у найбільшій компанії-експортері вугілля "СУЭК" та виробнику добрив "ЕвроХим", Дмитрій Пумпянський (ТМК, "Синара") і члени родини, Дмитрій Мазепін і син ("Уралхим"), керівник "Аерофлоту" Михаїл Полубоярінов, Владімір Кирієнко (керівник VK, який вже під санкціями США), Александр Винокуров - президент Marathon Group, найбільшого акціонера ритейлера "Магніт"), Андрєй Гур’єв ("Фосагро"), Дмитрій Конов ("СИБУР"), Сєргєй Куликов ("Роснано").  

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Також це 146 членів Ради Федерації, які погодили рішення уряду про "дружбу і взаємодопомогу" з ОРДЛО. 

Тепер до санкційного списку ЄС входить вже 862 фізичні особи та 53 юридичні особи. 

Як вже повідомлялося, також 9 березня Рада ЄС схвалила нові секторальні санкції проти РФ і Білорусі.

Теми: ЄС
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