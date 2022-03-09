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Ексгравця збірної України з футболу Тимощука можуть позбавити всіх титулів за співпрацю з РФ

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 19:15
Анатолій Тимощук. фото з сайту ФК "Зеніт"

Українська асоціація футболу вирішила покарати колишнього гравця національної збірної Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії та співпрацю з агресором.

Джерело: УАФ

Дослівно: "З моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора (російськй ФК "Зеніт").

У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК "Баварія" (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ".

Деталі: Таким чином Комітет з етики та чесної гри УАФ пропонує визнати, що Тимощук порушив етичні номи, визначені вищевказаним кодексом.

Також пропонується:

— позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

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—звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

— позбавити цього футболіста всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

— виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Нагадаємо: 42-річний уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

Теми: футболвійна
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