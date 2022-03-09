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Німеччина гальмує відключення "Сбербанку" від SWIFT - Bloomberg

Середа, 9 березня 2022, 19:36

Німеччина є основною державою, яка чинить опір спробам Євросоюзу накласти санкції на найбільший російський банк "Сбербанк" та російський енергетичний сектор.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, який ознайомився з відповідними документами та поговорив з кількома європейськими дипломатами.

"Сбербанк" має близько половини роздрібних депозитів в Росії. Раніше його виключили з початкового списку банків, які відключили від міжнародної системи SWIFT.

Документи показують, що Німеччина неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку під час дипломатичних зустрічей, що відбулися останніми днями, зокрема серед міністрів.

Канцлер Олаф Шольц також публічно закликав до стриманості щодо санкцій, які можуть вплинути на енергетику.

Він заявив цього тижня, що виступає проти припинення постачання енергоресурсів з Росії, назвавши такі поставки "вкрай важливими" для європейської економіки та пояснив, що продовження імпорту енергоносіїв є "свідомим рішенням".

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив проти ідеї введення санкцій проти Росії шляхом заборони імпорту нафти.

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Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Одночасно уряд Великої Британії заявив, що має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Теми: санкціїНімеччинаРосіявійна
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