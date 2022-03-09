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Блінкен переклав на Польщу "деякі складнощі" у постачанні літаків Україні

Середа, 9 березня 2022, 20:03

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що польська пропозиція щодо передачі винищувачів Україні "показує складність проблеми".

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з головою МЗС Британії Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"Рішення про те, чи передавати якесь обладнання нашим друзям в Україні, в кінцевому підсумку є рішенням, яке кожен уряд має прийняти сам", - сказав Блінкен на пресконференції. 

Він додав, що США продовжують обговорювати це питання.

"Я думаю, що польська пропозиція показує, що ця справа має певні складнощі, і ми повинні переконатися, що ми робимо це правильно", - сказав держсекретар США.

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило у вівторок, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження Сполучених Штатів. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те ж саме.

У Держдепі заявили, що не вважають польську пропозицію розумною, і сказали, що продовжують консультації. У США кажуть, що Польща не радилася з ними, перш ніж виступити з цією заявою.

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Згодом у Польщі заявили, що рішення щодо передачі Україні бойових літаків МіГ-29 має прийматися на рівні НАТО.

Теми: ПольщаСШАУкраїнавійна
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