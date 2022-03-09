За добу в Україні евакуювали 40 тисяч осіб, з Ірпеня й Ворзеля – понад 3 тисячі

За добу Україні вдалося евакуювати з районів бойових дій у різних куточках країни 40 тисяч жінок і дітей, з них понад 3 тисячі – з окупованих Ірпеня та Ворзеля.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook, Нацполіція

Дослівно Арахамія: "За добу вдалось вивезти понад 40 тисяч жінок та дітей зі всіх куточків України.

Намагались 100 тисяч, але не вийшло".

Деталі: Найбільш проблемними ділянками Арахамія назвав Маріуполь, Харків та Київську область.

Разом з тим, Нацполіція повідомляє, що з окупованого Бучанського району Київщини було евакуйовано кілька тисяч осіб.

Дослівно поліція: "Сьогодні, 9 березня, спільними зусиллями поліцейських Київщини, Червоного Хреста, ДСНС та органів місцевого самоврядування вдалося вивезти з окупованих Ірпеня та Ворзеля понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих".

Більше деталей: Для евакуації з Бучанського району було задіяно близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги.

Під Києвом, де розмістився евакуаційний табір, врятованих громадян зустрічали гарячою їжею, чаєм. Також людям надали медичну допомогу та зорієнтували щодо подальшої дороги.

"На жаль, гуманітарну колону, яка їхала сьогодні з Бучі, Гостомеля та Бородянки, окупанти зупинили. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів", - повідомили в поліції.

"Люди, які вийшли з блокади ділились жахіттям окупації – грабежі, розстріли, залякування та мародерство панують в захоплених росіянами містах. Маю надію, що найближчим часом нам вдасться врятувати наших громадян з цієї принизливої облоги", - сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.