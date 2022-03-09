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Повітряні сили назвали втрати противника з 2 тижні війни - 56 літаків і 82 гелікоптери

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 19:28
Повітряні сили назвали втрати противника з 2 тижні війни - 56 літаків і 82 гелікоптери

За вівторок і середу в небі над Україною було збито щонайменше 8 ворожих цілей, загальні втрати противника сягнули 138 одиниць авіації.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "За крайні дві доби 8-9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об’єднаних сил та на Київщині.

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Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовика Су-25, два вертольоти російських окупантів також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети".

Деталі: Таким чином за оперативними підрахунками з часу повномасштабного вторгнення російського агресора втрати ворожої авіатехніки склали: літаки – 56 і вертольоти 82 одиниці.

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Наголошується, що штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і завдають ракетно-бомбових ударів по колонах ворожої техніки.

Теми: війна
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