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Білоруські військові не хочуть воювати в Україні – дані Генштабу ЗСУ

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 19:42

Військовослужбовці білоруських збройних сил не хочуть брати участь у війні проти України на боці РФ

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на власні джерела

Дослівно: "За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ.

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Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України".

Деталі: водночас штаб не розголошує, хто саме проводив таке опитування та з якою метою, а також не вказує з причин безпеки своє джерело інформації.

Теми: БілорусьвійнаРосіяУкраїна
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