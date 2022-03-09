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Росіяни скинули бомби на Житомир: є постраждала, зруйновано будинок

Катерина ТищенкоСереда, 9 березня 2022, 20:20
Росіяни скинули бомби на Житомир: є постраждала, зруйновано будинок
Сергій Сухомлин, фото Житомирської міськради

Російська авіація здійснила черговий бомбовий удар по Житомиру, постраждала жінка.

Джерело: міський голова Житомира Сергій Сухомлин у Facebook

Дослівно: "Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок. На щастя, всі були в укриттях, всі живі".

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Деталі: Сухомлин повідомив, що внаслідок удару вибиті всі вікна в корпусі лікарні №1 і в дитячій лікарні.

"В лікарнях ніхто не постраждав, усі були в бомбосховищі", - сказав він.

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"По теплокомуненерго ніхто не постраждав, але, можливо, нам потрібно буде відключити цю ТЕЦ, це велика частина міста, яка опалюється", - додав мер.

"По житловому будинку. Там жила бабуся і, на диво, коли стався вибух, вона звідти вийшла – легке поранення, її забрали в лікарню", - повідомив Сухомлин.

Він також заявив, що на прохання військових у місті буде повністю відключено вуличне освітлення в темну пору доби.

Теми: Житомирвійна
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