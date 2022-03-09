Росіяни скинули бомби на Житомир: є постраждала, зруйновано будинок
Російська авіація здійснила черговий бомбовий удар по Житомиру, постраждала жінка.
Джерело: міський голова Житомира Сергій Сухомлин у Facebook
Дослівно: "Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок. На щастя, всі були в укриттях, всі живі".
Деталі: Сухомлин повідомив, що внаслідок удару вибиті всі вікна в корпусі лікарні №1 і в дитячій лікарні.
"В лікарнях ніхто не постраждав, усі були в бомбосховищі", - сказав він.
"По теплокомуненерго ніхто не постраждав, але, можливо, нам потрібно буде відключити цю ТЕЦ, це велика частина міста, яка опалюється", - додав мер.
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"По житловому будинку. Там жила бабуся і, на диво, коли стався вибух, вона звідти вийшла – легке поранення, її забрали в лікарню", - повідомив Сухомлин.
Він також заявив, що на прохання військових у місті буде повністю відключено вуличне освітлення в темну пору доби.