ЗСУ витіснили російські війська із Дергачів

Збройні Сили України витіснили російських військових із міста Дергачів, що на Харківщині, й повністю контролюють територію.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Дослівно: "Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.

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Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі".

Згідно з інформацією, серед українських військових втрат немає.