ЗСУ витіснили російські війська із Дергачів
Середа, 9 березня 2022, 20:37
Збройні Сили України витіснили російських військових із міста Дергачів, що на Харківщині, й повністю контролюють територію.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Дослівно: "Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.
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Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі".
Згідно з інформацією, серед українських військових втрат немає.