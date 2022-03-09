ЗСУ витіснили російські війська із Дергачів

Збройні Сили України витіснили російських військових із міста Дергачів, що на Харківщині, й повністю контролюють територію.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Дослівно: "Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.

Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі".

Згідно з інформацією, серед українських військових втрат немає.