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Росія своїми фейками, ймовірно, готує підґрунтя для застосування хімічної зброї – Британія

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 21:42
Ілюстрація columbia.edu

Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Джерело: The Guardian з посиланням на дані обізнаних посадовців

Деталі: Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі великих невдач російських окупантів.

У Британії припускають - Росія може готувати основу для застосування своєї хімічної зброї використовуючи і фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні, і інші неправдиві й нічим не підтверджені заяви.

Західні чиновники заявляють, у них "є вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї" Росією, враховуючи те, що Москва має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії.

Раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Росії нібито є документи, які "свідчать" про те, що США підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою. Вашингтон і Київ закономірно спростували ці заяви як абсурдні.

Окремо військове відомство Росії звинуватило "українських націоналістів" у начебто підготовці якихось "провокацій" з використанням хімічної зброї у селі Золочів біля Харкова:

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 Нагадаємо: Прямі напади на цивільних осіб або цивільну інфраструктуру вважаються військовими злочинами. Розробка, виробництво, накопичення та використання хімічної зброї заборонені міжнародним договором, підписаним 193 країнами.

Проте хімічна зброя була використана щонайменше 17 разів під час громадянської в Сирії, згідно з даними Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка звинуватила у таких нападах на населення підтримуваний Росією режим Башара Асада.

Водночас Росія намагалася заперечити те, що сирійський режим застосовував хімічну зброю.

Теми: зброяПутінвійнапропаганда
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