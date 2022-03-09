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У Харкові тривалі обстріли й вибухи, оголошено повітряну тривогу

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 21:22

У Харкові ввечері понад годину вже продовжуються звуки залпів, оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Суспільне Харків

Деталі: Про розриви снарядів повідомляють жителі Салтівки, потужний вибух близько 22:00 чули у центрі міста.

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Місцеві Телеграм-канали з посиланням на харків'ян пишуть, що вибухи чутно у всіх районах міста, а також поза містом.

Людей просять знаходитися в укриттях.

Джерело в ДСНС підтвердило Суспільному інформацію про обстріл та пожежу у ТРЦ "Нікольський". За попередніми даними, через загрозу обстрілів рятувальники поки не дісталися місця.

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Теми: ХарківвійнаРосія
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