У Харкові тривалі обстріли й вибухи, оголошено повітряну тривогу

У Харкові ввечері понад годину вже продовжуються звуки залпів, оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Суспільне Харків

Деталі: Про розриви снарядів повідомляють жителі Салтівки, потужний вибух близько 22:00 чули у центрі міста.

Реклама:

Місцеві Телеграм-канали з посиланням на харків'ян пишуть, що вибухи чутно у всіх районах міста, а також поза містом.

Людей просять знаходитися в укриттях.

Джерело в ДСНС підтвердило Суспільному інформацію про обстріл та пожежу у ТРЦ "Нікольський". За попередніми даними, через загрозу обстрілів рятувальники поки не дісталися місця.