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Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 22:31
ДЕНИС ШМИГАЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці, чиє житло постраждало внаслідок російських загарбників, зможуть подати заявку про відшкодування у "Дії".

Джерело: відеозвернення Шмигаля

Пряма мова: "Орієнтовно за тиждень у додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії".

Ми вже створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог".

Теми: війнаУкраїнаРосіяШмигаль
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