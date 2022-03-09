Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці, чиє житло постраждало внаслідок російських загарбників, зможуть подати заявку про відшкодування у "Дії".

Джерело: відеозвернення Шмигаля

Пряма мова: "Орієнтовно за тиждень у додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

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Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії".

Ми вже створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог".