Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"
Середа, 9 березня 2022, 21:31
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці, чиє житло постраждало внаслідок російських загарбників, зможуть подати заявку про відшкодування у "Дії".
Джерело: відеозвернення Шмигаля
Пряма мова: "Орієнтовно за тиждень у додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.
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Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії".
Ми вже створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог".
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