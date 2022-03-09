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Мер Маріуполя, де обстріляли пологовий будинок, благає закрити небо над Україною

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 23:12
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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко назвав "тотальним злом" обстріл дитячої лікарні у місті, він благає світ закрити небо над Україною.

Джерело: відеозвернення мера Маріуполя

Пряма мова: "Моє серце сьогодні наповнене гнівом. Сьогодні сталося якесь тотальне зло, яке не має пояснення, не має назви. Сьогодні РФ на чолі з Путіним здійснили авіаналіт на мирне місто, обстрілявши дитячу лікарню, знищивши найцінніше, що є у нас.

Вони хотіли відібрати життя наших дітей, жінок, лікарів, які вже 14 днів війни борються за життя дітей, які потрапили під обстріли з ворожих знарядь. Як це можна пояснити? Як це можна описати?

Цьому немає пояснення. Це цинізм, геноцид, який влаштувала Росія на нашій землі. Ми сьогодні просимо, ми благаємо наших партнерів про допомогу. Ми просимо, щоби закрили небо над Україною, щоб зупинити цей геноцид, що йде по всій території нашої країни.

Нас убивають. Нас нищать як націю. Нас стирають із карти України. Нас. Українців.

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Я впевнений, що настане час, коли всі ці люди сидітимуть на лаві підсудних у Гаазі. І цей військовий злочин буде покараний, а винуватці горітимуть у пеклі. Я в цьому не сумніваюсь.

Але нам сьогодні потрібна допомога. Наш характер не зламати, ми стоятимемо до кінця. У нас є мотивовані солдати та офіцери, які захищають нашу батьківщину. Ми поважаємо наших героїв, любимо і цінуємо їх героїзм та подвиг. Україна – наша країна, і ми любимо її. Слава Україні!"

Теми: МаріупольвійнаРосіяУкраїна
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