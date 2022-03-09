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США не підтримують передачу винищувачів Україні - Пентагон

Середа, 9 березня 2022, 23:17

Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда" із посиланням на Guardian.

Кірбі розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв зі своїм польським колегою і "наголосив, що ми не підтримуємо передачу додаткових винищувачів ВПС України на даний час, і тому також не маємо жодного бажання бачити їх у нашому підпорядкуванні".

Кірбі також назвав причини, через які США проти передачі бойової авіації Україні.

"По-перше, ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати українську оборону — це надати їй зброю та системи, яких вони найбільше потребують для відбиття російської агресії, зокрема, протитанкової та протиповітряної оборони. Ми разом з іншими країнами продовжуємо надсилати їм цю зброю і знаємо, що вона використовується з великим успіхом. Повільний поступ Росії на півночі і повітряний простір, що оспорюється, над Україною — головний доказ цього", - сказав він.

Кірбі зазначив, що хоча можливості російської авіації і значні, їх ефективність обмежена через українські стратегічні оперативні та тактичні наземні системи ППО, ракети "земля-повітря" та ПЗРК.

"По-друге, наразі ВПС України мають кілька ескадрилей повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи суттєво змінить ефективність ВПС України у порівнянні з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МіГ-29 є невеликою", - зазначив спікер Пентагону.

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Він додав, що розвідка вважає, що передача МіГ-29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію та може призвести до серйозної реакції Росії, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.

"Тому ми також оцінюємо передачу МіГ-29 Україні як високий ризик. Ми також вважаємо, що є альтернативні варіанти, які краще підходять для підтримки українських військових у їх боротьбі проти Росії. Ми продовжимо використовувати ці варіанти", - сказав він.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі оголосило у вівторок, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження Сполучених Штатів. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те ж саме.

У Держдепі заявили, що польська пропозиція застала Сполучені Штати зненацька.

Теми: СШАвійнаПольща
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