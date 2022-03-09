Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ обурені, що TikTok обмежив відео з Путіним, вимагають пояснень

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 22:29
У РФ обурені, що TikTok обмежив відео з Путіним, вимагають пояснень
Скрин з відео Wylsacom

Роскомнагляд вимагає від китайської соціальної мережі Тік-Ток "негайно зняти обмеження" з відеозапису звернення президента країни-агресора Володимира Путіна.

Джерело: РКН

Дослівно: "За даними відомства, адміністрація TikTok обмежила доступ до аудіодоріжки вказаного відео для іноземних користувачів".

Реклама:

Деталі: РКН хоче, щоб китайська платформа роз'яснила причину блокування звуку Путіна.

У повідомленні зазначено, що такі дії адміністрації сервісу нібито докорінно порушують ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного доступу до неї.

Довідка: У TikTok при публікації відео аудіодоріжка до нього стає доступною іншим користувачам – для створення нових відео в тому числі.

ВІДЕО ДНЯ

Завдяки звукам у цій соцмережі часто виникають тренди, що поширюються на величезну аудиторію. При цьому звук-тренд підвищує популярність оригінального відео. При блокуванні звуку для великої кількості користувачів охоплення стає мінімальним.

Нагадаємо:

TikTok призупинив поширення нового контенту в Росії та заборонив росіянам прямі ефіри через новий закон про цензуру, підписаний Володимиром Путіним. У компанії тоді зазначили, що й надалі відслідковуватимуть ситуацію і прийматимуть рішення, виходячи з неї.

Теми: інтернетПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
інтернет
Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС
Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до "ПВК Вагнер"
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: