Солдати з "Південної Осетії" відмовилися воювати в Україні та втекли додому – Медіазона

Частина військовослужбовців із так званої "Південної Осетії" відмовилася брати участь у бойових діях на території України та самостійно повернулася до Цхінвалі.

Джерело: Медіазона

Дослівно: "За словами нашого джерела, до "республіки" повернулися близько 300 осіб".

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Деталі: "Медіазона" розповідає, як розвивалися події, і має аудіозапис, на якому, ймовірно, один із солдатів описує те, що сталося на війні:

"Нас забрали і хотіли, щоб ми померли, а наші старші отримали "героїв". Хлопець там помер, багато хто загинув. Їх обстріляли, потім відійшли. Один хлопець був весь замінований. Він помер, яке піхотна група вийшла назад".