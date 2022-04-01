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Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна "серйозна деескалація"

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:35
Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна серйозна деескалація
ФОТО: GETTY IMAGES

Директор Білого дому зі зв'язків із громадськістю Кейт Бедінгфілд заявила, що президент США Джо Байден "не планує" розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: CNN

Пряма мова: "В даний час (планів на розмову - ред.) немає. Нам було абсолютно ясно, що будь-яке відновлення дипломатії на цьому рівні вимагатиме від росіян серйозної демонстрації серйозної деескалації, а ми цього не бачили".

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Теми: БайденПутінСШАРосія
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