Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна "серйозна деескалація"

Директор Білого дому зі зв'язків із громадськістю Кейт Бедінгфілд заявила, що президент США Джо Байден "не планує" розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: CNN

Пряма мова: "В даний час (планів на розмову - ред.) немає. Нам було абсолютно ясно, що будь-яке відновлення дипломатії на цьому рівні вимагатиме від росіян серйозної демонстрації серйозної деескалації, а ми цього не бачили".

Передісторія:

Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.

Раніше у Білому домі розповіли, що говорити про зустріч Байдена та президента РФ Владіміра Путіна можливо буде тільки після відчутної деескалації в Україні.