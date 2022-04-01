Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна "серйозна деескалація"
П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:35
Директор Білого дому зі зв'язків із громадськістю Кейт Бедінгфілд заявила, що президент США Джо Байден "не планує" розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним.
Джерело: CNN
Пряма мова: "В даний час (планів на розмову - ред.) немає. Нам було абсолютно ясно, що будь-яке відновлення дипломатії на цьому рівні вимагатиме від росіян серйозної демонстрації серйозної деескалації, а ми цього не бачили".
Передісторія:
- Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.
- Раніше у Білому домі розповіли, що говорити про зустріч Байдена та президента РФ Владіміра Путіна можливо буде тільки після відчутної деескалації в Україні.
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