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Зведення Генштабу: ворогу не вдалося блокувати і захопити Київ

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:36
Зведення Генштабу: ворогу не вдалося блокувати і захопити Київ
фото: Генштаб

Російські війська зазнали втрат і не досягли успіху в блокуванні та захопленні міста Києва.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог, зазнавши значних втрат в особовому складі та техніці, не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва. Окупанти були вимушені тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання.

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Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької  та Херсонської областей.

З врахуванням зазначеного, найближчим часом, противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України".

Деталі: На Волинському напрямку без змін.

ВІДЕО ДНЯ

На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію Республіки Білорусь до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки.

На Сіверському напрямку окупанти здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста. У районі на південь від міста Ізюм намагається зломити спротив Українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ. Успіху не має.

На Донецькому напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму міста Маріуполя. Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців.

На Південнобузькому напрямку противник намагався здійснити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам’янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Відбито спроби обходу противником позицій наших військ  в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя.

Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар’їнка.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

Теми: Збройні силивійна
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