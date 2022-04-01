На Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів 11 населених пунктів

У Херсонській області Збройні сили України визволили від загарбників і взяли під контроль 11 населених пунктів.

Джерело: Угруповання військ "Південь"

Дослівно: "Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове".

Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)".

Деталі: Звільняючи населені пункти на Херсонщині, українські військові здобули трофеї – ворожу техніку.

Зокрема, танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.