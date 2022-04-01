Донеччина: загарбники за добу вбили 5 цивільних і поранили 22

Протягом доби 31 березня в Донецькій області загинули 5 цивільних осіб, 22 людини, серед яких 4 дітей, отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко

Пряма мова: "Сьогодні (31 березня – ред.) внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 5 людей: 2 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі і 1 у Костянтинівці.

Поранення одержали 22 людини, у тому числі – 4 дитини".

Деталі: Крім того, вдалося уточнити інформацію про двох людей, які загинули біля Мелекіного під час спроби вирватися з Маріуполя. Серед них – одна дитина.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначає Кириленко.