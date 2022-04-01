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Росія перекидає ракетні комплекси до українського кордону в Білорусі

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 04:28
Росія перекидає ракетні комплекси до українського кордону в Білорусі
Ганна Маляр, фото з Facebook

Росія відправляє в Гомель ракетні комплекси, відтак, Білорусь активно використовується для здійснення агресії.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українських телеканалів, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ворог не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області. Також він зазіхає на Харківську область і намагається посилити там свої позиції, перегрупувати війська, укріпитися.

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Зараз ми спостерігаємо, що в район Гомеля направляються ракетні комплекси, ворог намагається їх там сконцентрувати, очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування.

Тому територія Білорусі продовжує використовуватися активно РФ для здійснення агресії".

Деталі: За її словами, жодну зі своїх цілей ворог не полишив, навіть відведення військ від Київської та Чернігівської областей – це не добровільне відведення, а результат роботи ЗСУ.

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Теми: війнаБілорусьзброя
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