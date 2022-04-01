Російські окупанти під Черніговом знищили дві колони волонтерів
П'ятниця, 1 квітня 2022, 05:33
Загарбники розбили щонайменше дві колони волонтерів, є загиблі та поранені.
Джерело: волонтер Антон Сененко у Facebook
Пряма мова: "… прийшли новини про те, що росіяни розбили як мінімум дві колони волонтерів, що везли гуманітарну допомогу на Чернігів і намагалися евакуювати людей.
Кілька волонтерів загинуло.
Кілька – поранено.
Машини спалено вщент".
Оновлено. Згодом журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в передмісті Чернігова загинула студентка другого курсу НПУ ім. М. Драгоманова Анастасія Тагірова. Окупанти відкрили вогонь по її авто.
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