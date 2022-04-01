Російські окупанти під Черніговом знищили дві колони волонтерів

Загарбники розбили щонайменше дві колони волонтерів, є загиблі та поранені.

Джерело: волонтер Антон Сененко у Facebook

Пряма мова: "… прийшли новини про те, що росіяни розбили як мінімум дві колони волонтерів, що везли гуманітарну допомогу на Чернігів і намагалися евакуювати людей.

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Кілька волонтерів загинуло.

Кілька – поранено.

Машини спалено вщент".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. Згодом журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в передмісті Чернігова загинула студентка другого курсу НПУ ім. М. Драгоманова Анастасія Тагірова. Окупанти відкрили вогонь по її авто.