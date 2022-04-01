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Зведення Генштабу: Росія продовжує часткове відведення військ з півночі Київщини

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 06:50
знищена ворожа техніка, фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія за добу відбила 7 ворожих атак на Донецькому і Луганському напрямках, також продовжується часткове відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області у бік Білорусі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь.

Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій.

Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване".

Деталі: Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак.

Українські воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів.

Триває мародерство та вчинення насильства щодо громадян України.

В окремих районах, тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Теми: Збройні силивійна
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