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Сєвєродонецьк: двоє людей загинули через обстріли росіян

Анастасія КалатурП'ятниця, 1 квітня 2022, 07:21

Через потужні обстріли росіянами Луганщини 2 людей у Сєвєродонецьку загинули, 2 людей в Лисичанську і Тошківці постраждали.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

Деталі: Також були обстріли Рубіжного, Кремінної, Іванівки. 18 будинків зруйновані. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

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Врятовано з полум’я 4 осіб.

Без газопостачання - 32 населених пункти (близько 73 500 людей), з них 28 - повністю без газу.

22 населені пункти повністю знеструмлені. Світла нема у 124 914 споживачів області.

ВІДЕО ДНЯ

31 березня українські захисники відбили спробу росіян обійти наші позиції  в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

Теми: Луганська областьвійна
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