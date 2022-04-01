Сєвєродонецьк: двоє людей загинули через обстріли росіян
П'ятниця, 1 квітня 2022, 07:21
Через потужні обстріли росіянами Луганщини 2 людей у Сєвєродонецьку загинули, 2 людей в Лисичанську і Тошківці постраждали.
Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай
Деталі: Також були обстріли Рубіжного, Кремінної, Іванівки. 18 будинків зруйновані. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.
Врятовано з полум’я 4 осіб.
Без газопостачання - 32 населених пункти (близько 73 500 людей), з них 28 - повністю без газу.
22 населені пункти повністю знеструмлені. Світла нема у 124 914 споживачів області.
31 березня українські захисники відбили спробу росіян обійти наші позиції в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.
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