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Росія приписала "геноцид" на Донбасі ексміністру і ще 21 українцю

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 07:33

Російські слідчі висунули звинувачення в "геноциді російськомовного населення" на Донбасі 22 українцям.

Джерело: ТАСС та РИА Новости у Telegram

Деталі: Серед фігурантів у СКР – екс-міністр оборони України Валерій Гелетей, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко та ще 20 українських військових.

За даними російських ЗМІ, Слідчий комітет РФ з 2014 року порушив уже майже 600 кримінальних справ щодо подій в Україні.

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Теми: РосіяДонбаспропагандавійна
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