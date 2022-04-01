Росія приписала "геноцид" на Донбасі ексміністру і ще 21 українцю
П'ятниця, 1 квітня 2022, 07:33
Російські слідчі висунули звинувачення в "геноциді російськомовного населення" на Донбасі 22 українцям.
Джерело: ТАСС та РИА Новости у Telegram
Деталі: Серед фігурантів у СКР – екс-міністр оборони України Валерій Гелетей, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко та ще 20 українських військових.
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За даними російських ЗМІ, Слідчий комітет РФ з 2014 року порушив уже майже 600 кримінальних справ щодо подій в Україні.