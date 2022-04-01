Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон: Київ все ще перебуває в небезпеці

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 08:55

Високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Голос Америки".

Чиновник додав, що "ми не спостерігали великої різниці за останні 24 години, не було… масового руху принаймні на цей момент".

За словами представника Пентагону, передислокація російських військ із Києва вказує на те, що російські воєначальники розуміють, що їхня спроба взяти столицю провалилася.

Він також зазначив, що бойовий дух російських солдатів низький. 

"Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом", - заявив американський військовий представник.

У Пентагоні кажуть, що чули жарти про погані показники на полі бою та про пригніченість російських солдатів, але "все це на рівні чуток та жартів, і не можна з упевненістю сказати – це лише в окремих частинах чи це більш загальні тенденції".

ВІДЕО ДНЯ
Проте представник Пентагону вважає, що всі ці оповідання лише підтверджують деякі з основних проблем, що виявились у російських Збройних силах.

"Це армія, в якій немає унтер-офіцерського корпусу як на Заході, тому в ній немає ефективного командування невеликими підрозділами і ви не побачите навіть будь-якої ініціативи на низовому рівні..." - заявив представник Пентагону.

У Пентагоні й раніше заявляли, що РФ здійснює перегрупування, а не повний відхід військ в районі Києва, і передбачали дуже ймовірний великий наступ в іншому регіоні.

Теми: КиївСШАвійна
Головне сьогодні

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Усі новини...
Київ
Президентка Європарламенту їде до Києва
ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч, але можливі "сюрпризи"
У Києві та Харкові повідомляють про гучні вибухи
Останні новини
02:45
Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії закриє шляхи обходу обмежень
01:36
На Луганщині відновили газопостачання для понад 100 тисяч українців
01:23
Окупанти обіцяють випустити з Маріуполя іноземців – росЗМІ
01:15
Порт у Туреччині, де ховається яхта Абрамовича, може порушувати британські санкції
00:57
Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих цивільних за добу
00:47
В Естонії повідомили нові деталі про українців-біженців, що в’їздять через РФ
00:43
Інтенсивність обстрілів з боку РФ знизилася – зведення Генштабу
00:34
Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації
00:32
На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
Усі новини...