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Пентагон: Київ все ще перебуває в небезпеці

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 08:55

Високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Голос Америки".

Чиновник додав, що "ми не спостерігали великої різниці за останні 24 години, не було… масового руху принаймні на цей момент".

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За словами представника Пентагону, передислокація російських військ із Києва вказує на те, що російські воєначальники розуміють, що їхня спроба взяти столицю провалилася.

Він також зазначив, що бойовий дух російських солдатів низький. 

"Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом", - заявив американський військовий представник.

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У Пентагоні кажуть, що чули жарти про погані показники на полі бою та про пригніченість російських солдатів, але "все це на рівні чуток та жартів, і не можна з упевненістю сказати – це лише в окремих частинах чи це більш загальні тенденції".

Проте представник Пентагону вважає, що всі ці оповідання лише підтверджують деякі з основних проблем, що виявились у російських Збройних силах.

"Це армія, в якій немає унтер-офіцерського корпусу як на Заході, тому в ній немає ефективного командування невеликими підрозділами і ви не побачите навіть будь-якої ініціативи на низовому рівні..." - заявив представник Пентагону.

У Пентагоні й раніше заявляли, що РФ здійснює перегрупування, а не повний відхід військ в районі Києва, і передбачали дуже ймовірний великий наступ в іншому регіоні.

Теми: КиївСШАвійна
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