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Ніч в областях: ворог обстрілював схід і південь, багато загиблих, знищені будинки

Ірина БалачукП'ятниця, 1 квітня 2022, 09:05
Ніч в областях: ворог обстрілював схід і південь, багато загиблих, знищені будинки
Пожежа, спричинена російськими обстрілами, на Луганщині 31 березня. Фото ДСНС

Уночі 1 квітня російські окупанти продовжили обстрілювати Луганську, Донецьку, Харківську та Херсонську області, за добу 31 березня щонайменше 9 мирних мешканців загинули, понад два десятки отримали поранення.  

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 1 квітня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

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На Київщині ніч пройшла відносно спокійно. Було декілька повітряних тривог по всій області. Ворог продовжує часткове відведення підрозділів з півночі області. Міста Макарів та Ірпінь – контролюються ЗСУ. Інфраструктура зруйнована, територія замінована. Йде операція із зачистки.

Чернігівська область: тривають бої біля міста Чернігова. 31 березня було звільнено кілька сіл неподалік Чернігова, на київському напрямку. Інтенсивність обстрілів міста за добу зменшилась.

На Донеччині широких наступальних дій з боку противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають. За добу серед цивільних 7 загиблих, серед них одна дитина, і 22 поранених, у т.ч. 4 дітей. Найсильніші обстріли і руйнування в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці та Вугледарі. Мар'їнку зранку штурмувала піхота, але захисники відбивають атаки. Зранку були обстріли околиць Новолуганського. Маріуполь без змін: заблокований, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж до міста на зайшов – російські окупанти не пускають.

ВІДЕО ДНЯ

У Луганській області були потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Пошкоджено 20 об’єктів, серед них – 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 людини. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти, з них 28 – повністю та 5 частково.

На Харківщині збільшилася інтенсивність обстрілів Харкова, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів. По області тривають бої на Ізюмському напрямку. З населених пунктів району евакуйовують людей, за добу 31 березня – 2500 тисячі.

Миколаївщина: уночі ворог обстрілював Миколаївський район. На інших територіях ніч відносно спокійна. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві.

На Херсонщині не вщухають вибухи та постріли. На кордонної із Миколаївською та Дніпропетровською областями за останню добу велися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки місцевих жителів. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.

Теми: Українавійна
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