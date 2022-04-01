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Україна здійснює успішні контратаки довкола Києва - розвідка Британії

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 09:06

Британська розвідка повідомляє, що Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому в Twitter.

Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова та і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.

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Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються. 

Теми: Київвійна
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