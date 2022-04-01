Путін приймає ванни з екстракту рогів оленів та їздить із командою лікарів – ЗМІ

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, а сам він цікавиться нетрадиційною медициною – наприклад, приймає ванни з екстракту рогів оленів.

Джерело: розслідування "Проекту" до 70-річчя Путіна

Деталі: Дослідивши контракти, журналісти "Проекту" дійшли висновку, що у 2016-2017 роках президента в середньому супроводжували п'ять лікарів.

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До речі, у листопаді 2016-го Путін не з'являвся на публіці п'ять днів — і в цей період до сочинського санаторію "Русь" заселилося одразу 12 медиків.

До 2019 року, пише видання, Путіна супроводжували вже в середньому дев'ять лікарів.

"Проект" зазначає, що найчастіше із президентом їздить онколог Євген Селіванов, який також займався проблемами щитовидної залози. Його називають "лікарем, який може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, зокрема онкологічні".

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Видання також розповідає про інтерес Путіна до ванн з екстракту пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів).

Першим у російській еліті пантовими ваннами зацікавився Сергій Шойгу, тоді голова МНС. У середині нульових він вперше привіз президента на Алтай і переконав його у користі процедури — нібито вона покращує роботу серцево-судинної системи та омолоджує шкіру. Путін, який почав більше думати про здоров'я, в одній з поїздок занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах.

Знайомий президента стверджує, що того попереджали — немає жодного переконливого доказу користі пантових ванн. Але Путіну сподобалося, з того часу він бував на Алтаї ще неодноразово.

Оновлено: Пізніше його прессекретар Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, чи хворий Путін на рак щитовидної залози та чи робили йому якісь операції, пов'язані з онкологією, заявив, що ці твердження "вигадки та неправда".

На запитання: "Чи правильно я розумію, що Путін не хворий на рак?", Пєсков відповів: "Правильно".

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін має розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або так званою "стероїдною люттю", котра є результатом лікування від раку.

Такі висновки з посиланням на близькі до Кремля джерела зробили високопоставлені члени розвідувального альянсу "Five Eyes", до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та Сполучені Штати.