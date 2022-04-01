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Окупанти пішли з Броварського району під Києвом – мер Броварів

Ірина БалачукП'ятниця, 1 квітня 2022, 10:25
Окупанти пішли з Броварського району під Києвом – мер Броварів
Знищений російський танк в Україні. Фото з Facebook Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти повністю залишили Броварський район Київської області, збройні сили Україні продовжують зачистку населених пунктів від ворога, його техніки та мінувань.

Джерело: міський голова Броварів Ігор Сапожко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Сапожка: "Стосовно Броварського району. Справді російські окупанти залишили практично весь Броварський район, Це напрямок і баришівський, і напрямок в сторону Прилук Чернігівської області, і в сторону Чернігова. Сьогодні збройні сили будуть діяти на розчистку населених пунктів від окупантів, від ворожої техніки і, можливо, замінованих місць".

Деталі: За словами мера, наразі блокпости у місті не розбирають – їх просто переносять, а містяни і надалі готові до оброни Броварів.

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Сапожко також додав, що "дуже багато людей повернулося до міста", малий та середній бізнес відновлюють роботу, відкриваються підприємства, магазини, павільйони.

Теми: Київська областьБроваривійна
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