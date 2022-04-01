Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Місяць прожив у землянці в лісі: на Рівненщині затримали можливого корегувальника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 10:44
фото поліції

На Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який місяць переховувався у лісі, його підозрюють у сприянні ворогу.

Джерело: поліція Рівненської області

Деталі: 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць переховувався та жив у лісі. При собі він мав два мобільних телефони та планшет.

Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері 31 березня його затримали правоохоронці

З’ясувалося, що чоловік проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві

Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

 

Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські.

Теми: Рівненська областьвійнаполіціяСБУ
Головне сьогодні

відеоБілоруські ЗМІ виклали відео, як російські окупанти на пошті оформлюють награбоване з України

ФОТОКиївщина: українські військові взяли під контроль Прип'ять і ділянку кордону

"Хотіли нову Сребреницю? Жахом Бучі задоволені?": радник Єрмака жорстко звернувся до лідерів Європи

Кількість вбитих російських окупантів в Україні досягла 18 тисяч - Генштаб

На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА

мапаВлада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини

Усі новини...
Рівненська область
На Рівненщині досі гасять пожежу на нафтобазі, в яку влучили росіяни
Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині 
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Останні новини
14:53
Ґвалтував і вбив лежачу матір: волонтерка розповіла, як окупант знущався з жінки у Харкові
14:52
В Бундестазі відмовилися обговорювати виступ Зеленського, бо боялися високої підтримки України
14:51
У Кремлі "гіпотетично" допустили зустріч Зеленського та Путіна, якщо буде "конкретний документ"
14:49
На Херсонщині викрили посіпаку, який допомагав окупантам РФ викрадати і катувати патріотів
14:31
В Україні через бойові дії зруйновано понад 20 тисяч кілометрів доріг
14:14
Кулеба: Бучанська різанина була навмисною, вимагаю нових руйнівних санкцій G7
14:13
Звільнили з полону мера Сновська на Чернігівщині
14:11
В Україні 50% аптек не працює через війну – ВООЗ
13:59
Глава Мінфіну Японії: Посилення санкцій проти РФ – єдиний шлях
13:56
По Миколаєву знову вдарили ракетами – мер
Усі новини...