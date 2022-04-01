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Місяць прожив у землянці в лісі: на Рівненщині затримали можливого корегувальника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 10:44
Місяць прожив у землянці в лісі: на Рівненщині затримали можливого корегувальника
фото поліції

На Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який місяць переховувався у лісі, його підозрюють у сприянні ворогу.

Джерело: поліція Рівненської області

Деталі: 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць переховувався та жив у лісі. При собі він мав два мобільних телефони та планшет.

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Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері 31 березня його затримали правоохоронці

З’ясувалося, що чоловік проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві

Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

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Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари.

Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські.

Теми: Рівненська областьвійнаполіціяСБУ
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