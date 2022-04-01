Місяць прожив у землянці в лісі: на Рівненщині затримали можливого корегувальника

На Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який місяць переховувався у лісі, його підозрюють у сприянні ворогу.

Джерело: поліція Рівненської області

Деталі: 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць переховувався та жив у лісі. При собі він мав два мобільних телефони та планшет.

Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері 31 березня його затримали правоохоронці

З’ясувалося, що чоловік проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві

Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари.

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Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські.